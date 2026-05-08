ROBERTO FICO: “COME ISTITUZIONI AL LAVORO PER GARANTIRE MIGLIORE ACCOGLIENZA A PAPA LEONE XIV”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
Abbiamo lavorato come istituzioni per garantire la migliore accoglienza possibile a Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato. Abbiamo cercato di fare in modo che tutti i fedeli potessero vivere questa giornata nel modo più sereno e partecipato possibile. Ho condiviso le parole di Papa Leone XIV sull’importanza dell’accoglienza, del dialogo e dell’attenzione verso gli altri, temi che parlano non solo ai credenti ma all’intera comunità.
Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico. 

Ringrazio le donne e gli uomini della Regione Campania, della Prefettura, del Comune e della Diocesi che hanno lavorato insieme per garantire la riuscita di una giornata così importante.

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