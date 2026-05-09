VERSO LE POLITICHE 2027. FRATOIANNI (AVS): “SCRIVIAMO PROGRAMMA PER GOVERNARE IL PAESE”

“Ci sono questioni cruciali che oggi qualificano la possibilità di dare corpo ad un’alternativa alla destra. Che cosa vogliamo fare, finanziare per miliardi la spesa militare, o vogliamo stabilizzare 4.000 precari dei centri di ricerca e 30.000 precari dell’università? Con due miliardi e mezzo stabilizziamo tutti i precari, stabilizzazione che significa dare un futuro a questo paese. Discutiamo della crisi dell’industria italiana, e ogni volta che poniamo il problema di alzare i salari arriva la risposta che la produttività è bassa e non ce lo possiamo permettere. Non c’è mai nessuno che ci spieghi perché la produttività è bassa, visto che l’Italia è tra i grandi paesi europei quello in cui si lavora più ore, lavoriamo più ore dei tedeschi e dei francesi. Allora perché siamo meno competitivi, meno produttivi? Perché in questi anni il capitalismo italiano ha scelto di investire sulla svalorizzazione del lavoro invece che sull’innovazione di processo e di prodotto. Ai nostri alleati e alle nostre alleate chiediamo ambizione e coraggio. L’alternativa è innanzitutto la misura di questa ambizione”. Così Nicola Fratoianni di AVS intervenendo alla manifestazione di lancio del percorso partecipativo per il programma di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma.

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