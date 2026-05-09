PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “AL VIA COLLEGAMENTO NAVI CROCIERA CASTELLO ARECHI”

La mobilità turistica del nostro territorio si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello con il servizio bus “Salerno City Tour”.
Il servizio, fortemente voluto dal Consigliere Provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra, gestito operativamente da CMS Consorzio Mobilità Sostenibile Amalfi Coast, è promosso in forte sinergia dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno e dal Comune di Vietri sul Mare.
L’obiettivo condiviso è quello di offrire a cittadini, turisti e crocieristi un modo comodo, panoramico e sostenibile per esplorare le meraviglie del territorio.
Il “Salerno City Tour” prevede otto partenze giornaliere e un affascinante percorso ad anello studiato per valorizzare le eccellenze storiche e paesaggistiche locali.
Partendo dal Molo Manfredi, il bus attraverserà la città permettendo ai passeggeri di ammirare e visitare il centro storico, con fermate strategiche alla Stazione Centrale di Piazza Vittorio Veneto e al Teatro Verdi.
Il viaggio proseguirà poi in salita, regalando viste mozzafiato sul Golfo, fino a raggiungere il Castello Arechi.
L’itinerario toccherà anche la vicina Vietri sul Mare, porta della Costiera Amalfitana, dove è prevista una tappa speciale alla suggestiva Villa Guariglia.
Il tour completerà infine il suo percorso, ritornando al capolinea di Molo Manfredi.