PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “AL VIA COLLEGAMENTO NAVI CROCIERA CASTELLO ARECHI”

Il servizio, fortemente voluto dal Consigliere Provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra, gestito operativamente da CMS Consorzio Mobilità Sostenibile Amalfi Coast, è promosso in forte sinergia dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno e dal Comune di Vietri sul Mare.

L’obiettivo condiviso è quello di offrire a cittadini, turisti e crocieristi un modo comodo, panoramico e sostenibile per esplorare le meraviglie del territorio.