GIANFRANCO LIBRANDI (FORZA ITALIA): “PAROLE DI PAPA LEONE RICHIAMO A COSTRUIRE FUTURO PER LA PROPRIA TERRA”

“Le parole di Papa Leone XIV riportano la politica davanti a una responsabilità precisa: dare ai giovani del Sud la possibilità concreta di costruire il proprio futuro nella propria terra. Quando il Papa parla di ragazzi costretti ad andare via, richiama tutti noi a una verità semplice: il problema non è partire, ma essere obbligati a farlo per mancanza di opportunità”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Ai giovani non serve assistenza, serve libertà. La libertà di scegliere se restare o andare via. E questa libertà si costruisce creando lavoro, sostenendo le imprese, investendo in innovazione e mettendo in relazione vera formazione e mondo produttivo. Oggi uno dei problemi più grandi è proprio il divario tra ciò che si studia e ciò che il mercato richiede. È su questo che bisogna intervenire”. “Nel confronto quotidiano con i giovani di Forza Italia – aggiunge Librandi – raccolgo ogni giorno il bisogno di una generazione che chiede merito, spazio e opportunità concrete. Sono ragazze e ragazzi che vogliono costruire qui il proprio percorso di vita, ma hanno bisogno di un territorio capace di offrire prospettive vere, non promesse”.

Secondo il vicesegretario degli azzurri campani, la sfida centrale è rafforzare il sistema produttivo. “Bisogna sostenere chi investe, semplificare la burocrazia, aiutare le imprese che assumono giovani e costruire una formazione tecnica e specialistica più collegata ai bisogni reali delle aziende. Il Sud può trattenere i suoi talenti solo se diventa più competitivo e più attrattivo”. “Il Papa ha ragione anche quando richiama il tema educativo e sociale. La lotta all’illegalità non può essere solo repressione. Servono scuola, sport, associazionismo e comunità educanti. Ma tutto questo ha forza vera se accanto c’è una prospettiva di autonomia economica e lavoro. È così che si costruisce libertà vera e futuro per una generazione”, conclude.