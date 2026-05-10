COMUNE DI SARNO. IN PIAZZA UN GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA DELLO SPORT EDIZIONE 2026

Una giornata di entusiasmo e partecipazione ha animato questa mattina il centro cittadino di Sarno, in occasione della terza edizione della “Festa dello Sport 2026”, promossa dal Comune di Sarno in collaborazione con il Forum dei Giovani e il patrocinio del CONI e dedicata alla promozione dell’attività fisica, della socialità e dell’inclusione attraverso il diritto allo sport come valore condiviso e accessibile a tutti, che unisce, educa e fa crescere, resa possibile anche grazie alla partnership con Decathlon e alla partecipazione di numerose associazioni sportive.

Centinaia di cittadini, famiglie e giovani atleti hanno preso parte all’iniziativa che ha trasformato Piazza 5 Maggio e Via Matteotti in una vera e propria palestra a cielo aperto.

Protagonisti assoluti della manifestazione, sono stati i bambini e gli atleti delle associazioni e società sportive presenti sul territorio che si sono esibiti in diverse discipline sportive attraverso dimostrazioni e saggi gratuiti: calcio, basket, fit pump,

karate, pugilato, kick boxing, lotta libera, pilates, danza coreografica, danza aerea, danza classica, danza latina, danza hip-hop/k-pop, show dance, danza moderna e contemporanea, danza del ventre, break dance, danze coreografiche e orientali, balli caraibici, ginnastica ritmica, attività

motoria e di base, allenamento funzionale, ciclismo, tiro con l’arco, powerlifting, weightlifting.

La giornata è stata arricchita dalla presenza del giovane attore Antonio D’Aquino, protagonista della serie “Mare Fuori”, e da grandi atleti sarnesi che hanno portato in alto il nome della città di Sarno in ambito nazionale e internazionale. Angelo Crescenzo, Mariangela Correale, Fabrizia Pepe, Annachiara ed Ermelinda De Vivo, Matteo D’Ambrosi, Samuele Esposito, Dalila Ingenito, e Serena Imbriaco, hanno accolto con entusiasmo l’abbraccio della comunità, trasformando l’evento in una occasione di ispirazione e vicinanza per i più giovani.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Sarno, ha visto la presenza e la partecipazione del Sindaco Francesco Squillante, dell’Assessore allo Sport Stefania Pappacena e dell’intera Amministrazione Comunale, impegnati nella promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco e il taglio del nastro con la benedizione di Don Roberto Farruggio, è intervenuto il delegato provinciale del CONI di Salerno, Renato Del Mastro. A riprendere le varie fasi dell’evento era presente anche una troupe di Sky Sport.

“Sarno è una città che vive di sport, un fattore importante di inclusione sociale grazie alla presenza sul territorio di numerose associazioni che ogni giorno svolgono un ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita dei nostri giovani ”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

“Lo sport è un linguaggio universale capace di unire persone di ogni età, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e l’amicizia. Un grazie sincero va a tutte le associazioni sportive del territorio e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, animata soprattutto dalla gioia e dall’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi. Continueremo a sostenere iniziative che promuovano la pratica sportiva come strumento di inclusione e crescita sociale”, ha concluso il Sindaco Squillante.

Durante la manifestazione, particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione grazie all’intervento del Dott. Antonio Rizzo, che ha approfondito il tema delle visite medico-sportive agonistiche. Spesso trascurate o eseguite con metodi non conformi e certificazioni non valide, queste visite sono invece fondamentali per garantire la sicurezza degli atleti. E’ quindi obbligatorio rivolgersi a strutture e ambulatori medici riconosciuti, adeguatamente organizzati e attrezzati.

La Festa dello Sport si conferma così un appuntamento centrale per la città di Sarno, capace di promuovere i valori dello sport, della partecipazione e della crescita sociale coinvolgendo associazioni, famiglie e nuove generazioni.