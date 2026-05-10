SALERNO, COMUNALI 2026. LUNEDI’ 11 LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI FORZA ITALIA

Si terrà domani, alle ore 18.00, presso il Polo Nautico di Salerno, la presentazione ufficiale della lista di Forza Italia.
L’iniziativa rappresenterà un importante momento di confronto politico e programmatico alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della classe dirigente del partito.
Interverranno, tra gli altri, il segretario cittadino di Forza Italia, Prof. Fauceglia, il segretario provinciale On.le Celano, il segretario regionale Fulvio Martusciello, il sottosegretario Tullio Ferrante e il candidato sindaco Prof. Gherardo Marenghi.
Parteciperanno inoltre parlamentari, consiglieri regionali, amministratori e numerosi esponenti della classe dirigente di Forza Italia, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno del partito al territorio salernitano.
L’appuntamento sarà occasione per presentare la squadra, i candidati e le proposte programmatiche in vista dei prossimi impegni elettorali.
L’iniziativa rappresenterà un importante momento di confronto politico e programmatico alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della classe dirigente del partito.
Interverranno, tra gli altri, il segretario cittadino di Forza Italia, Prof. Fauceglia, il segretario provinciale On.le Celano, il segretario regionale Fulvio Martusciello, il sottosegretario Tullio Ferrante e il candidato sindaco Prof. Gherardo Marenghi.
Parteciperanno inoltre parlamentari, consiglieri regionali, amministratori e numerosi esponenti della classe dirigente di Forza Italia, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno del partito al territorio salernitano.
L’appuntamento sarà occasione per presentare la squadra, i candidati e le proposte programmatiche in vista dei prossimi impegni elettorali.