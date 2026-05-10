Realizzare un percorso ciclo pedonale lungo le sponde del Fiume Irno, per consentire a tanti salernitani di poter godere, in maniera sana di uno spazio condiviso, pubblico ed aperto a tutti. E’ questa la proposta che arriva da Vania Rocco Ferraiolo, candidata al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Avanti Salerno, nella coalizione di Vincenzo De Luca.
“Propongo la creazione di un percorso ciclo pedonale” precisa Vania Rocco Ferraiolo, “in quell’area compresa tra il Parco Pinocchio e la foce del Fiume Irno, proprio per realizzare, a costi ridotti, uno condiviso aperto a tutti.”
SALERNO. VANIA ROCCO FERRAIOLO (AVANTI SALERNO): “UNA PISTA CICLABILE ACCANTO AL FIUME IRNO”
Realizzare un percorso ciclo pedonale lungo le sponde del Fiume Irno, per consentire a tanti salernitani di poter godere, in maniera sana di uno spazio condiviso, pubblico ed aperto a tutti. E’ questa la proposta che arriva da Vania Rocco Ferraiolo, candidata al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Avanti Salerno, nella coalizione di Vincenzo De Luca.