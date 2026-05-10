SALERNO. MATTEO GALILEO ED ILARIA PISCOPO (SALERNO DEMOCRATICA): “UNA CITTA’ A MISURA DI CITTADINO”

“Si tratta della mia prima candidatura, che nasce da un percorso personale e professionale radicato nel territorio. In qualità di dipendente dell’ospedale di Salerno e, prima ancora, come cittadina, vivo quotidianamente le dinamiche, le criticità e le potenzialità della nostra città. Questa consapevolezza mi ha portata a scegliere di impegnarmi in prima persona.”

Lo dichiara Ilaria Piscopo, candidata al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Salerno Democratico, con Franco Massimo Lanocita Sindaco.

Qual è la sua visione per Salerno?

“La visione è quella di una città sempre più a misura di cittadino, capace di coniugare sviluppo e qualità della vita. Salerno deve essere un luogo in cui ciascuno possa trovare opportunità, senza sentirsi costretto a cercarle altrove.”

Perché sostiene questo progetto politico e il candidato sindaco?

“Sostengo con convinzione questa candidatura perché ne condivido pienamente l’impostazione e gli obiettivi. Si tratta di un progetto orientato al cambiamento, fondato su una visione inclusiva e concreta della città, attenta ai bisogni reali della comunità.”

Quali sono le priorità su cui intende concentrarsi?

“Le priorità riguardano temi centrali per la vita quotidiana dei cittadini: il lavoro, il sostegno ai giovani, le politiche abitative, il costo degli affitti e dell’acquisto delle case, oltre alla necessità di un sistema fiscale più sostenibile. È fondamentale creare condizioni che rendano Salerno una città in cui sia possibile costruire il proprio futuro.”

Un messaggio ai cittadini?

“Ritengo fondamentale promuovere una partecipazione attiva e consapevole. L’impegno istituzionale deve essere guidato dall’ascolto e dalla responsabilità, con l’obiettivo di contribuire alla crescita equilibrata e inclusiva della città.”