PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE PARENTE NON CAMBIA LE DELEGHE AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Geppino Parente, neo Presidente della Provincia di Salerno, eletto lo scorso 4 Maggio, non cambierà le deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza. E’ quanto si apprende al termine dei primi incontri che il Sindaco di Bellosguardo, a Palazzo Sant’Agostino, ha tenuto con alcuni esponenti della maggioranza del Consiglio Provinciale. Nessuna modifica, dunque, delle deleghe ma tutto confermato per proseguire il lavoro che, negli ultimi mesi, è stato portato avanti dal Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, al quale rimarrà la delega da Vice Presidente.

Related Posts

Maggio 10, 2026

GIANPIERO ZINZI (LEGA): “CENTRO DESTRA IN CRESCITA IN TUTTA LA CAMPANIA, OK A SANGIULIANO CAPO OPPOSIZIONE”

Maggio 9, 2026

LEGGE ELETTORALE POLITICHE. ENZO MARAIO (AVANTI PSI): “NOI CHIEDIAMO LE PREFERENZE”

Maggio 9, 2026

POLITICHE 2027. GIUSEPPE CONTE (M5S): “PRIMARIE OTTIMA SOLUZIONE MA PRIMA IL PROGRAMMA”