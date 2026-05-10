PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE PARENTE NON CAMBIA LE DELEGHE AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Geppino Parente, neo Presidente della Provincia di Salerno, eletto lo scorso 4 Maggio, non cambierà le deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza. E’ quanto si apprende al termine dei primi incontri che il Sindaco di Bellosguardo, a Palazzo Sant’Agostino, ha tenuto con alcuni esponenti della maggioranza del Consiglio Provinciale. Nessuna modifica, dunque, delle deleghe ma tutto confermato per proseguire il lavoro che, negli ultimi mesi, è stato portato avanti dal Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, al quale rimarrà la delega da Vice Presidente.