TOUR ELETTORALE DELL’EUROPARLAMENTARE TRIDICO (M5S) IN PROVINCIA DI SALERNO

Una domenica all’insegna della buona politica e della condivisione. L’entusiasmo e la partecipazione registrati a Cava de’ Tirreni e Angri confermano il clima di forte mobilitazione che sta accompagnando la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le Amministrative 2026 nel Salernitano. Una giornata intensa, caratterizzata da grande attenzione da parte dei cittadini e dalla presenza dell’europarlamentare Pasquale Tridico, arrivato in provincia di Salerno per sostenere le candidature a sindaco di Giancarlo Accarino a Cava de’ Tirreni e di Giuseppe Iozzino ad Angri.

Due appuntamenti che hanno visto la partecipazione entusiasta di tanti cittadini. In particolare l’ evento di Angri ha rappresentato uno dei momenti più partecipati della giornata, con tanti cittadini presenti in piazza Sorrento per incontrare l’esponente pentastellato e confrontarsi sui temi del lavoro, della giustizia sociale e del rilancio dei territori.

A sottolineare il valore politico e umano dell’iniziativa è stata la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani. «Dire che è stata una giornata partecipata e piena di entusiasmo è persino riduttivo – ha dichiarato la Villani -. Sia a Cava de’ Tirreni che ad Angri abbiamo respirato un’energia positiva straordinaria, con tantissimi cittadini attenti, curiosi e desiderosi di confrontarsi con noi e con l’onorevole Pasquale Tridico. La sua presenza nel Salernitano ha rappresentato un segnale importante di vicinanza ai territori e alle nostre comunità».

La coordinatrice provinciale ha poi evidenziato il clima di fiducia costruito attorno alle candidature sostenute dal Movimento. «C’è grande interesse per il nostro progetto politico e per le persone che lo rappresentano. Giancarlo Accarino e Giuseppe Iozzino stanno portando avanti campagne credibili, vicine ai bisogni reali dei cittadini, fatte di ascolto, competenza e trasparenza. La partecipazione che abbiamo visto nelle piazze ci conferma che i cittadini hanno voglia di un cambiamento autentico».

Infine, Villani ha ribadito l’importanza della presenza sui territori e del contatto diretto con le comunità locali. «È stata una giornata carica di emozioni e di consapevolezza. Il Movimento 5 Stelle continua a essere tra la gente, nelle piazze, ad ascoltare e costruire proposte concrete. Questo entusiasmo ci dà ancora più forza per proseguire il lavoro in vista delle prossime amministrative».