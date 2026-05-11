ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE): “IL CENTRO DESTRA DEVE TORNARE ALLE SUE ORIGINI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Il centrodestra ha perso la trebisonda. Sembra tramortito”, ma “quando si subisce un colpo, bisogna reagire”. In un’intervista a La Verità, il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci rilancia il proprio progetto politico e apre a un’intesa con la coalizione di governo solo “a condizioni ben precise”. “Le alleanze si fanno su principi, valori e programmi. Su queste cose non transigeremo”, afferma, spiegando che esistono “linee rosse” non negoziabili: “La postura internazionale, intanto: portare avanti i nostri interessi, uscire dal Green deal, abbassare il prezzo dell’energia, avviare il nucleare, continuare a usare il carbone. E poi l’immigrazione clandestina: deve essere bloccata”.

Secondo Vannacci, “c’è un centrodestra che qui, a Bruxelles, si muove più in linea con il Pd”, mentre su Futuro nazionale rivendica una crescita costante: “Gli iscritti stamattina erano 38.000, con 740 comitati in tutta Italia”. Alla domanda se il suo movimento possa superare la Lega, replica: “Perché no?”. Sul rapporto con il Carroccio e con Matteo Salvini, l’ex generale parla di “gelosie” interne: “Una figura come la mia, entrata in un partito storico con prorompenza e popolarità, sicuramente ha suscitato qualche preoccupazione”. E aggiunge: “Non c’era giorno senza polemica”. Tra le ragioni della rottura cita “la firma del decreto sugli aiuti militari all’Ucraina”, ribadendo di non poter “votare in Europa contro le armi e poi accettare l’opposto in Italia”. Sul piano internazionale prende le distanze da Donald Trump: “Se Trump parte come il sovranista del ‘Make America Great Again’, va benissimo. Se invece si trasforma nel gendarme del mondo che fa esplodere i conflitti, allora non mi sta più bene”. Quanto alle accuse di filoputinismo, respinge l’etichetta: “Non sono filo russo. Sono pro italiano”. Infine, conferma contatti con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia: “Mi confronto con tutti, figuriamoci se non parlo con Meloni. Il dialogo è aperto”.

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