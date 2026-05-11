SALERNO. GABRIELE CASABURI (FORZA ITALIA): “UNA TASK FORCE PER MONITORARE LE STRUTTURE SANITARIE”

“La tutela della salute dei cittadini salernitani sarà uno dei punti centrali del mio programma elettorale.

Anche se le competenze sanitarie appartengono alla Regione, il Sindaco resta il primo referente della comunità quando si parla di diritto alla salute. E oggi il fabbisogno di personale sanitario rappresenta un’emergenza non più rinviabile.

Per questo, in caso di mia elezione, proporrò l’istituzione di una task force permanente di monitoraggio delle strutture sanitarie cittadine:”

Lo scrive Gabriele Casaburi, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Forza Italia.

🏥 Ospedale Ruggi;

🏥 Poliambulatori ASL;

🏥 Case di Comunità;

🏥 Presidi di Guardia Medica;

🏥 Ambulatori dei Medici di Medicina Generale.

L’obiettivo sarà verificare costantemente:

✔️ qualità dei servizi;

✔️ tempi di assistenza;

✔️ adeguatezza delle cure;

✔️ presenza di personale sufficiente;

✔️ condizioni di lavoro degli operatori sanitari;

Un’altra priorità assoluta sarà la sicurezza dei professionisti della salute. Medici, infermieri e operatori sanitari lavorano ogni giorno con sacrificio e dedizione, ma troppo spesso sono vittime di aggressioni fisiche e verbali. Questo è inaccettabile.

Per questo chiederò una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei presidi sanitari cittadini, affinché chi cura possa lavorare in sicurezza e serenità.

La salute non può avere colore politico: è un diritto fondamentale di ogni cittadino.

Davvero, insieme, possiamo “Curare Salerno”.