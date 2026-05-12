NUOVA LEGGE ELETTORALE. AL VIA I PRIMI CONTATTI TRA MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE

Dopo la riunione tra i vertici del Centro Destra sulla riforma della Legge Elettorale, sono stati avviati i primi contatti con le forze di opposizione per una eventuale e possibile collaborazione sul testo che si trova, alla Camera dei Deputati, in Commissione.

“Al governo Meloni non pensino che le opposizioni risolveranno i problemi di una maggioranza che fino a ora non ha cercato nessun confronto e lo fa solo quando in difficoltà e dilaniata dalle faide interne. La sede per discutere la legge elettorale è quella della commissione Affari costituzionali”. Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera.

“In merito al tavolo proposto dal governo alle opposizioni, ci pare surreale che in un momento così delicato per gli italiani, con l’inflazione galoppante e il carrello della spesa sempre più caro, con un’emorragia incessante dei nostri giovani che scappano all’estero, con il mondo che brucia, ci si occupi di legge elettorale. Per questo non parteciperemo al tavolo proposto da una maggioranza che vuole cambiare la legge elettorale a pochi mesi dal voto dato che ha paura di perdere”. Lo fanno sapere fonti di Italia viva.