REGIONE CAMPANIA. I PARTITI DI CENTRO DESTRA INDICANO GENNARO SANGIULIANO NUOVO CAPO DELL’OPPOSIZIONE

“I segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati condividono la proposta di FdI, a seguito delle dimissioni di Edmondo Cirielli, di indicare quale nuovo capo dell’opposizione il Consigliere Regionale Gennaro Sangiuliano”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il Sen. Antonio Iannone (Commissario Regionale FdI), l’On. Fulvio Martusciello (Coordinatore Regionale Forza Italia), l’On. Giampiero Zinzi (Coordinatore Regionale Lega), e l’On. Gigi Casciello (Coordinatore Regionale Noi Moderati).

“Altresi’ aderiscono alla richiesta di Forza Italia di istituire due Commissioni d’inchiesta in Consiglio Regionale. I segretari regionali – prosegue la nota – ribadiscono che i consiglieri regionali chiamati a rivestire incarichi in rappresentanza della minoranza svolgono la loro funzione grazie al partito che li ha indicati. Qualora tale rapporto si interrompesse in seguito ad eventuali adesioni o dichiarazioni di appartenenza ad altri gruppi e/o partiti politici, un segretario regionale potra’ chiedere solidaristicamente l’attivazione delle procedure di cui all’articolo 6 del Regolamento del Consiglio Regionale”.

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