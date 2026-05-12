SALERNO. MATTEO GALILEO (SALERNO DEMOCRATICA): “UNA PISTA CICLABILE PER SVILUPPO DEL TURISMO”

“Salerno puo’ e deve ospitare una vera pista ciclabile, che puo’ rappresentare una fonte di sviluppo del turismo sportivo, che rappresenta una fetta importante della nostra economia.”. A lanciare la proposta è Matteo Galileo, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Salerno Democratica, all’interno della coalizione di Franco Massimo Lanocita.

“In qualità di consulente della Federazione Italiana Ciclismo”, continua Galileo, “ho già seguito le procedure di molti comuni che hanno ottenuto finanziamenti per la realizzazione delle piste ciclabili. Sono certo che anche a Salerno è possibile, a condizione che ci sia la volontà politica, progettare e realizzare una vera posta ciclabile.”