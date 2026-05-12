SALERNO. VINCENZO LAMBERTI (INSIEME PER SALERNO): “CON DE LUCA PER CONTINUARE A CRESCERE”

“Con Vincenzo De Luca la Città di Salerno continuerà la sua grande trasformazione che consentirà, ancora una volta, un rilancio sociale ed economico della nostra terra. Insieme per Salerno, la lista nella quale mi sono candidato, darà un importante e concreto contributo politico ed elettorale al futuro Sindaco di Salerno che, già dalla serata del 25 Maggio, sarà al lavoro per il Comune di Salerno”. Lo dichiara Vincenzo Lamberti, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista Insieme per Salerno.

“E’ stato un vero onore”, continua Lamberti, “aver ascoltato, insieme alle amiche ed amici della nostra lista, il lucido intervento di Vincenzo de Luca, intervenuto alla presentazione del movimento Insieme per Salerno. Adesso dobbiamo solo continuare il nostro lavoro tra le famiglie e le aziende di Salerno, per spiegare quanto sia importante sostenere il candidato Sindaco Vincenzo De Luca”