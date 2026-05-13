CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. ISTITUITO IL TAVOLO PERMANENTE SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

Stamani, nella Sala “Caduti di Nassiriya” della Sede del Consiglio Regionale della Campania, è stato insediato il Tavolo regionale permanente sulla condizione dell’occupazione femminile, strumento di partecipazione, rappresentanza ed elaborazione di proposte e strategie per le politiche in materia di occupazione femminile, istituito presso la Giunta regionale in attuazione dell’art. 3 bis della Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”.

Il Tavolo, presieduto dall’Assessore regionale al Lavoro e Formazione Professionale, Angelica Saggese, su delega del Presidente della Giunta regionale Roberto Fico, ha visto la partecipazione della consigliera regionale Loredana Raia (Pd), su delega del Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi, e delle componenti in rappresentanza dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli organismi di parità e politiche di genere, delle Istituzioni, degli Enti, di Società pubbliche ed Ordini professionali.

“Oggi è la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro e abbiamo voluto insediare il Tavolo regionale in questa data dall’importante valore simbolico per sottolineare che la Regione, nella piena sinergia di Consiglio e Giunta, intende lavorare intensamente, per quanto di sua competenza, per promuovere e sostenere l’occupazione femminile, per l’affermazione delle donne nel mondo del lavoro e delle professioni e per contrastare le discriminazioni sul lavoro che provocano un grave danno non solo alle donne ma al progresso dell’intera società”, ha sottolineato il Presidente Massimiliano Manfredi.

“La Legge Regionale 17/2021, di cui sono stata prima firmataria, ed approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale della Campania, ha messo in campo importanti disposizioni per favorire la parità retributiva tra i sessi, la permanenza, il reinserimento e l’affermazione delle donne nel mondo del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare – ha sottolineato la consigliera Loredana Raia – che ha aggiunto: “in questo quadro legislativo, il Tavolo regionale costituisce la sede di confronto dei soggetti interessati per l’esame delle problematiche e delle proposte di politiche e misure necessarie per raggiungere tali obiettivi puntando, in particolare, sulle misure per contrastare l’abbandono lavorativo delle donne e su misure volte a favorire l’occupazione femminile stabile e di qualità, valorizzando, ad esempio, le imprese che assumono donne con contratti di lavoro subordinato ed indeterminato ed attuano la parità retributiva di genere. Desidero anche sottolineare – ha aggiunto la consigliera regionale del Pd – che, oggi, si celebra la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, la quale è dedicata a Rosa Oliva, giurista, scrittrice ed attività dei diritti delle donne, su iniziativa della quale, il 13 maggio 1960, la Corte Costituzionale pronunciò la sentenza che riconobbe il diritto delle donne di partecipare al concorso per la carriera prefettizia”.

“Una conquista fondamentale – ha detto Rosa Oliva – che ha aperto alle donne la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici che, in precedenza erano riservati ai soli uomini, con grave lesione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, e di accedere ad importanti ruoli lavorativi. Il problema – ha aggiunto – è che, a distanza di sessantasei anni, quella parità sancita dalla Costituzione non è ancora pienamente rispettata e permangono numerosi ostacoli giuridici, sociali, economici, che ostacolano il lavoro delle donne e la piena parità nella nostra società. Particolarmente in Campania, dove la percentuale di donne occupate è molto bassa, ed, in generale, nel Mezzogiorno, occorre concentrare un grande impegno per il lavoro femminile e questo Tavolo regionale può costituire uno strumento di lavoro molto utile per raggiungere questo obiettivo”.

“La Regione Campania, in armonia con i dettati della Costituzione, riconosce il lavoro come fondamento della Repubblica, come fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e come leva per la libertà e l’autonomia delle donne” – ha sottolineato l’Assessore Angelica Saggese, che ha aggiunto: “l’insediamento del Tavolo regionale permanente sulla condizione dell’occupazione femminile costituisce uno strumento operativo a disposizione del decisore politico. L’obiettivo è confrontarsi sul mondo del lavoro femminile nella nostra regione, coinvolgendo i diversi soggetti attivi del sistema imprenditoriale e delle categorie produttive. Grazie a questo organismo sarà possibile raccogliere informazioni e dati utili a orientare le scelte per le politiche attive. L’obiettivo è quello di favorire un maggiore inserimento delle donne nel mercato del lavoro, garantire la parità salariale e creare condizioni migliori per l’occupazione femminile”.