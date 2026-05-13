CAVA DE’ TIRRENI. RAFFAELE GIORDANO: “CITTA’ HA VOGLIA DI CAMBIAMENTO, NOI PRONTI A GOVERNARE”

Raffaele Giordano, mancano 10 giorni al voto per le Comunali di Cava de’ Tirreni. Che atmosfera si respira in città?

“C’è una palpabile e chiara voglia di cambiamento, i cittadini di Cava de’ Tirreni vogliono voltare pagina e chiudere l’esperienza amministrativa che si porta, come eredità politica, l’attuale amministrazione comunale, ma anche chi si propone come sua prosecuzione.”

La sua coalizione è pronta a governare? E con quali obiettivi?

“Non siamo pronti, siamo prontissimi perchè il nostro progetto parte da lontano, nasce da esperienze maturate in Consiglio Comunale, da un contatto continuo e diretto con tutta la Città, in 6 anni abbiamo fatto opposizione ma abbiamo anche ascoltato le esigenze di famiglie ed imprese. Si partirà dall’obiettivo di tornare ad essere una amministrazione tra la gente e non chiusa ed arroccata all’interno del Palazzo”.

La preoccupa l’eventuale turno di ballottaggio ?

“Sono certo che possiamo vincere, grazie al consenso ed all’affetto dei nostri cittadini, al primo turno, dando un governo a Cava de’ Tirreni già nel pomeriggio del 25 Maggio. Se cio’ non dovesse accadere spiegheremo, a chi non ci ha votato, perchè scegliere la nostra coalizione per i prossimi 10 anni di governo. E, statene certi, gli elettori ci capiranno perchè parliamo il linguaggio del popolo”