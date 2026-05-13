GIORGIA MELONI AL SENATO APRE ALLE OPPOSIZIONI SUI TEMI E CALENDA PROPONE CABINA DI REGIA

“Siamo di fronte a un quadro economico e internazionale particolarmente complesso e le tensioni geopolitiche incideranno come già stanno incidendo, sulla crescita, sull’energia sulla competitvità delle impresem sul potere di acquisto delle famiglie. In un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l’Italia”, dice al leader di Azione, Carlo Calenda, il primo a intervenire in Aula che le chiede di aprire “una cabina di regia” per dare soluzione condivisa tra tutte le forze ai tanti dossier aperti. “Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte”, dice il capo del governo. “Quanto alla proposta di una Cabina di Regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando, finora, abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell’opposizione non è stata di disponibilità”, conclude, assicurando che da parte sua “non c’è nessuna volontà di organizzare delle passerelle”.

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