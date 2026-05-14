L’EX SOTTOSEGRETARIO ANGELO TOFALO (M5S) SI CANDIDA A SALERNO PER ORDINE INGEGNERI

“Ci sono percorsi che iniziano quasi in silenzio, mossi soltanto dalla voglia di partecipare e migliorare le cose.

Il mio, all’interno dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, iniziò così.

Era il 2007 quando, insieme ad un gruppo di giovani colleghi, decidemmo di impegnarci per portare idee nuove, maggiore partecipazione e una visione più moderna della professione.

Da allora la vita mi ha portato lontano, ma mai davvero distante da quei valori.

Ho avuto l’onore di rappresentare i cittadini in Parlamento per dieci anni come Deputato della Repubblica e di servire il Paese per tre anni come Sottosegretario di Stato alla Difesa, occupandomi di innovazione, sicurezza, tecnologia, infrastrutture strategiche e trasformazione digitale.”

Lo scrive l’ex Sottosegretario alla Difesa del M5S Angelo Tofalo.

Esperienze intense, complesse, formative.

Esperienze che mi hanno insegnato una cosa fondamentale: le istituzioni funzionano davvero quando competenza, ascolto e visione camminano insieme.

Oggi sento sia arrivato il momento di restituire parte di ciò che ho imparato alla comunità professionale da cui tutto è partito.

Per questo torno a mettermi in gioco per l’Ordine degli Ingegneri di Salerno, insieme ad una squadra che unisce esperienza, competenza e giovani energie.

Vogliamo costruire un Ordine:

– più autorevole;

– più vicino agli iscritti;

– più moderno ed efficiente;

– capace di guidare le sfide dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale, delle infrastrutture e della sostenibilità;

– realmente protagonista dello sviluppo del territorio.

Non una candidatura simbolica.

Ma un impegno concreto.

E sarà fondamentale anche il contributo di tanti amici e colleghi non candidati che stanno scegliendo di sostenerci con idee, partecipazione ed entusiasmo.

Le votazioni inizieranno il 20 maggio 2026.

Nei prossimi post pubblicheremo tutte le informazioni utili su modalità di voto, sedi, date e programma.

Perché gli ingegneri non devono limitarsi ad osservare il cambiamento.

Devono guidarlo.