GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “VIDEO REGIONE CAMPANIA COMPRENDE TUTTO PATRIMONIO ANTICA NUCERIA”

“A seguito delle segnalazioni ricevute dal territorio, mi sono attivato affinchè il video, pubblicato sui social della Regione Campania, sul patrimonio archeologico dell’Antica Nuceria, recasse anche il logo istituzionale del Comune di Nocera Superiore, oltre a quello del Comune di Nocera Inferiore, e sono soddisfatto che, anche grazie al coinvolgimento istituzionale del Vice presidente della Giunta regionale, Mario Casillo, e del Presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, quello che, sicuramente, era stato un mero ed involontario errore di distrazione, sia stato prontamente corretto, dando piena rappresentazione alla identità istituzionale, alla storia e alla cultura di Nocera Superiore e, quindi, di entrambi i Comuni interessati”.

E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), che aggiunge: “ritengo, altresì, che la valorizzazione di tutti i siti archeologici del territorio, dalla Domus del Decumano alle Antiche Terme fino al Teatro Ellenistico-Romano, sia fondamentale per rappresentare al meglio il nostro territorio, che custodisce un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, il quale dovrebbe essere protagonista di una programmazione turistico-culturale regionale che dedichi alle aree interne l’attenzione che merita per lo sviluppo turistico-culturale complessivo dell’intera regione”.