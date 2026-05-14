ANNALISA PARENTE (PRIMA SALERNO): “PARCHEGGIO AGEVOLATO PER LAVORATORI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI”

Come candidata al Consiglio Comunale di Salerno credo sia fondamentale garantire abbonamenti parcheggio agevolati per lavoratori, artigiani, commercianti e professionisti che ogni giorno raggiungono la città in auto per lavorare. Oggi gli abbonamenti esistono già in alcune aree gestite da Salerno Mobilità, come Concordia, Foce Irno e Vinciprova, ma spesso i parcheggi disponibili risultano lontani dal luogo di lavoro o insufficienti rispetto alle reali esigenze dei cittadini.

Lo dichiara Annalisa Parente, candidata al Consiglio Comunale nella lista Prima Salerno, a sostegno della candidatura di Gherardo Marenghi.

Non è accettabile che il costo quotidiano della sosta finisca per pesare su stipendi e salari già messi a dura prova dall’aumento del costo della vita. Chi lavora deve poter raggiungere Salerno senza vivere ogni giorno il problema del parcheggio come una tassa aggiuntiva. Serve un piano concreto per ampliare gli abbonamenti dedicati ai lavoratori, creare nuove convenzioni nelle zone più frequentate e rendere la sosta più accessibile e vicina ai luoghi di lavoro. Una città moderna deve aiutare chi lavora, non complicargli la vita.