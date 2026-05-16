FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “FORUM VERSO IL SUD, PROGRAMMAZIONE PARTA DAI COMUNI”

“Al Forum ‘Verso Sud’ di Sorrento abbiamo condiviso una riflessione strategica sul futuro del Mezzogiorno e sul ruolo che il Sud può assumere nella nuova stagione geopolitica ed economica del Mediterraneo.

In questo confronto è fondamentale la presenza dei sindaci e dei Comuni, perché le città rappresentano il primo presidio istituzionale sui territori e il punto di contatto diretto con cittadini, imprese e comunità locali”. Lo ha detto Francesco Morra, presidente Anci Campania, a Sorrento a margine della presentazione del “Libro bianco” al quinto forum internazionale “Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da Teha Group (The European House-Ambrosetti).

“La programmazione delle risorse strategiche e degli investimenti – ha spiegato Morra – deve necessariamente vedere protagoniste le amministrazioni locali: sono i Comuni che ogni giorno trasformano le scelte politiche in servizi, infrastrutture, rigenerazione urbana, innovazione e opportunità di sviluppo”.

“Un passaggio particolarmente significativo – ha detto – ha riguardato la ZES Unica del Mezzogiorno, che sta dimostrando di poter essere uno strumento concreto di crescita e attrazione degli investimenti. I dati presentati al Forum parlano di oltre 20 miliardi di euro di investimenti attivati e di migliaia di posti di lavoro sostenuti, con la Campania prima regione per autorizzazioni rilasciate. Un segnale importante che conferma come il Sud possa diventare davvero competitivo e attrattivo”.

“C’è una forte sintonia con il lavoro e la visione del sindaco Gaetano Manfredi: il Sud può diventare protagonista dello sviluppo nazionale solo attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni, comunità locali e sistema produttivo. Senza un’azione comune e una governance condivisa non può esserci sviluppo vero, duraturo e competitivo. Come Anci Campania continuiamo a credere che il ruolo delle città sia decisivo per trasformare investimenti e programmazione in crescita reale” ha concluso.