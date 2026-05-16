ORDINE COMMERCIALISTI SALERNO: LA CONVENZIONE PER IL 5 PER MILLE AL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Si svolgerà martedì prossimo 19 maggio 2026 alle ore 10.30 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, in Via Roma 39 – Salerno la conferenza stampa di presentazione del progetto congiunto – dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania e Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Salerno – dedicato alla destinazione del 5×1000 ai Parchi archeologici di Paestum e Velia.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di costruire un rapporto sempre più diretto tra patrimonio culturale e comunità, valorizzando il 5×1000 non soltanto come strumento fiscale, ma come scelta concreta e consapevole di partecipazione alla tutela e alla crescita della cultura.

Attraverso questa collaborazione, istituzioni e professionisti intendono accompagnare e orientare i contribuenti, promuovendo la conoscenza delle opportunità legate al 5×1000 e sostenendo un gesto semplice ma capace di generare un impatto reale sul territorio: destinare il proprio 5×1000 ai Parchi significa infatti investire nella ricerca, nella conservazione e nella valorizzazione di uno dei patrimoni archeologici più significativi del Paese.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il progetto, gli obiettivi e le azioni previste, condividendo una visione in cui la cultura diventa spazio di responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e professionisti.

Interverranno: Tiziana D’Angelo, Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Vincenzo Cerullo, Collaboratore Fundraising per i Parchi archeologici di Paestum e Velia, Sergio Cairone, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Marco Miraldi, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, Marcello Zinno, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Salerno.

Modera Erminia Pellecchia, giornalista de Il Mattino.