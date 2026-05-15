PROVINCIA DI SALERNO. GIOVEDI’ 21 MAGGIO IL PRIMO CONSIGLIO DELL’ERA GEPPINO PARENTE

E’ stato convocato per giovedi’ 21 Maggio, a Palazzo Sant’Agostino, a partire dalle 11:00, il primo Consiglio Provinciale dell’era Geppino Parente, il Presidente della Provincia di Salerno eletto lo scorso 4 Maggio, al termine delle elezioni Provinciali convocate dal Vice Presidente Giovanni Guzzo.
Nel corso della seduta del Consiglio Provinciale, dopo le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale del Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, ci sarà il subingresso del primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico: Giovanni De Simone, Sindaco del Comune di Vietri Sul Mare.