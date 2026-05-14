SONDAGGIO EMG PER TG3 LINEA NOTTE: IL CENTRO SINISTRA SORPASSA IL CENTRO DESTRA

Fratelli d’Italia primo partito al 26,6%, partito democratico insegue al 21,7%, Movimento 5 Stelle al 12,8%, Forza Italia all’8,5%, Lega all’8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%, Futuro Nazionale al 3,2%. E poi sotto al 3%: Italia Viva al 2,7%, Azione (2,5%), +Europa (1,9%), Noi moderati all’1,6%, partito Liberal Democratico all’1,6%, Democrazia Sovrana e Popolare al 1,0%. E’ questa il quadro delle intenzioni di voto degli italiani che emerge dall’ultimo rilevamento di Emg per il Tg3/linea Notte.
Nel rapporto tra le coalizioni, il totale dello schieramento di centrosinistra si attesta al 45,7%, esattamente un punto avanti alle attuali forze di maggioranza (44,7%). Le forze di centro (Azione e Pld) raccolgono assieme il 4,1%. Infine il dato previsto per l’affluenza stimata è pari al 63%, in crescita di un punto percentuale rispetto alla scorsa rilevazione di Emg. Ma più basso rispetto al 64% reale, registrato nel 2022, per le ultime politiche.