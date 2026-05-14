SALERNO. VANIA ROCCO FERRAIOLO (AVANTI SALERNO): “SCUOLE CON CONDIZIONATORI NEI MESI CALDI”

“Quando parliamo di scuola non possiamo dimenticare l’importanza del benessere dei nostri bambini, ragazzi durante i mesi più caldi. Aule con temperature alte rendono impossibile concentrarsi, penalizzando l’apprendimento e la salute di studenti e insegnanti.”

Lo dichiara Vania Rocco Ferraiolo, candidata al Consiglio Comunale nella lista Avanti Salerno.

Garantire ambienti di studio confortevoli è una necessità oltre che una priorità. Installare condizionatori a basso consumo energetico e ad alta efficienza in tutte le scuole pubbliche diventa una priorità verso gli studenti, insegnanti e personale scolastico.