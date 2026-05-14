A SORRENTO DAL 15 AL 16 MAGGIO IN PROGRAMMA LA QUINTA EDIZIONE DEL FORUM INTERNAZIONALE SU MEDITERRANEO

Si terrà a Sorrento, il 15 e 16 maggio 2026, la quinta edizione di “Verso Sud”, il Forum internazionale promosso da TEHA Group (The European House – Ambrosetti), piattaforma pubblico-privata di riferimento per il dialogo strategico sul ruolo del Sud Italia, dell’Italia e dell’Europa nel Mediterraneo allargato.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riunisce rappresentanti delle Istituzioni, imprese, mondo accademico e della ricerca, insieme a policy maker italiani e internazionali, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di una nuova visione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo.

Nel corso delle due giornate, il Forum offrirà un’occasione di confronto sulle principali direttrici di sviluppo dell’area euro-mediterranea, con particolare attenzione al posizionamento strategico dell’Italia, alle politiche europee per il Mediterraneo e alle grandi priorità industriali e infrastrutturali, tra cui energia, difesa, trasporti, agroalimentare e capitale umano.

Al centro dei lavori, la presentazione della quinta edizione del Libro Bianco “Verso Sud”, che raccoglie analisi, evidenze e proposte sviluppate nell’ambito dei tavoli di lavoro della piattaforma, finalizzati a elaborare soluzioni concrete per la crescita del Sud Italia e del Mediterraneo. Nel corso dell’evento sarà inoltre illustrato l’aggiornamento del Mediterranean Sustainable Development Index (MSDI), strumento di monitoraggio del posizionamento del Sud Italia nel contesto mediterraneo in relazione anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Durante il Forum saranno inoltre presentati i dati e gli aggiornamenti relativi alla Zona Economica Speciale Unica (ZES Unica) del Mezzogiorno.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di rappresentanti di primo piano delle Istituzioni italiane ed europee, tra cui: Luigi Sbarra, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud; Giosy Romano, Capo del Dipartimento per il Sud, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Raffaele Fitto, Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea (in video conferenza); Gianmarco Mazzi, Ministro per il Turismo; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; insieme a esponenti del Governo e delle amministrazioni territoriali, quali i seguenti Presidenti di Regione: Antonio Decaro, Presidente, Regione Puglia; Roberto Fico, Presidente, Regione Campania; Alessandra Todde, Presidente, Regione Sardegna; Roberto Occhiuto (in video conferenza); Presidente, Regione Calabria.

Interverranno inoltre leader del mondo economico e industriale, tra cui Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato, Leonardo; Nicola Monti, Amministratore Delegato, Edison; Luigi Merlo, Direttore dei Rapporti istituzionali per l’Italia, Gruppo MSC; Maria Annunziata Giaconia, Responsabile Direzione Operations Regionale, Trenitalia; ed Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; affiancati da rappresentanti di organizzazioni internazionali e del mondo accademico, tra cui Fabrizia Lapecorella (OCSE) e Federica Diamanti (IFAD).