IMMA VIETRI (FDI): “CORTE DEI CONTI CONFERMA IL BUON OPERATO DEL GOVERNO MELONI”

“La relazione della Corte dei Conti conferma la solidità del percorso intrapreso dal Governo Meloni nell’attuazione del Pnrr e certifica, in particolare, l’impegno concreto del Ministro Tommaso Foti nel rispettare gli obiettivi concordati con l’Europa. Si tratta di un risultato significativo che dimostra come l’Italia stia affrontando con serietà e pragmatismo una sfida decisiva per la crescita e la modernizzazione del Paese”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Particolarmente incoraggianti sono i dati relativi alla digitalizzazione e agli investimenti strategici, ambiti nei quali sono stati raggiunti traguardi superiori rispetto alle previsioni iniziali. Questo testimonia la capacità del Governo di trasformare il Pnrr in un’opportunità reale di sviluppo e innovazione. Rimangono certamente questioni da affrontare e passaggi complessi da gestire, ma il lavoro portato avanti da amministrazioni centrali, enti locali, tecnici e strutture operative sta producendo risultati concreti e misurabili. A tutti loro va un sincero ringraziamento per il senso di responsabilità e la dedizione dimostrati quotidianamente. Ancora una volta – sottolinea Vietri – vengono smentite le letture pessimistiche e strumentali dei partiti di opposizione, che continuano ad alimentare polemiche anzichè sostenere uno sforzo che riguarda il futuro della Nazione. Il PNRR rappresenta una grande occasione per l’Italia e il Governo Meloni sta dimostrando di volerla portare avanti con determinazione, nell’interesse dei cittadini e delle nuove generazioni”.

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