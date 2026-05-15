IMMA VIETRI (FDI): “CORTE DEI CONTI CONFERMA IL BUON OPERATO DEL GOVERNO MELONI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“La relazione della Corte dei Conti conferma la solidità del percorso intrapreso dal Governo Meloni nell’attuazione del Pnrr e certifica, in particolare, l’impegno concreto del Ministro Tommaso Foti nel rispettare gli obiettivi concordati con l’Europa. Si tratta di un risultato significativo che dimostra come l’Italia stia affrontando con serietà e pragmatismo una sfida decisiva per la crescita e la modernizzazione del Paese”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Particolarmente incoraggianti sono i dati relativi alla digitalizzazione e agli investimenti strategici, ambiti nei quali sono stati raggiunti traguardi superiori rispetto alle previsioni iniziali. Questo testimonia la capacità del Governo di trasformare il Pnrr in un’opportunità reale di sviluppo e innovazione. Rimangono certamente questioni da affrontare e passaggi complessi da gestire, ma il lavoro portato avanti da amministrazioni centrali, enti locali, tecnici e strutture operative sta producendo risultati concreti e misurabili. A tutti loro va un sincero ringraziamento per il senso di responsabilità e la dedizione dimostrati quotidianamente. Ancora una volta – sottolinea Vietri – vengono smentite le letture pessimistiche e strumentali dei partiti di opposizione, che continuano ad alimentare polemiche anzichè sostenere uno sforzo che riguarda il futuro della Nazione. Il PNRR rappresenta una grande occasione per l’Italia e il Governo Meloni sta dimostrando di volerla portare avanti con determinazione, nell’interesse dei cittadini e delle nuove generazioni”.   

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