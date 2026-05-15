FEDERICA FORTINO (PARTITO DEMOCRATICO): “ONORATA DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA SEGRETERIA REGIONALE”

“Sono onorata di entrare a far parte della segreteria regionale del Partito Democratico con la delega alla pubblica amministrazione, innovazione e politiche giovanili.

Un incarico che rappresenta per me il naturale proseguimento di un percorso politico e umano iniziato diversi anni fa, iniziato segretaria provinciale dei Giovani Democratici, compiente della segreteria provinciale, già presidente provinciale del PD, componente dell’Assemblea Nazionale.

Un cammino fatto di militanza, ascolto, presenza costante sui territori e confronto quotidiano con tante ragazze e ragazzi.”

Lo dichiara Federica Fortino, Assessore Comunale di Nocera Inferiore.

Considero questa responsabilità una grande opportunità per continuare ad avvicinare i giovani alla politica, valorizzare le energie delle nostre comunità e contribuire alla costruzione di una pubblica amministrazione moderna, efficiente e vicina alle persone.

Ringrazio il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, per la fiducia accordatami. Continuerò a lavorare con entusiasmo, spirito di servizio e grande senso di responsabilità, mettendo sempre al centro i territori e le nuove generazioni.