FORZA ITALIA. GASPARRI PLAUDE A TAJANI: “CONGRESSI, DARE VOCE AGLI ISCRITTI E’ ESERCIZIO DI DEMOCRAZIA”

“Ha pienamente ragione Tajani, dare voce agli iscritti come sta facendo Forza Italia è un esercizio di democrazia. Come lui sono orgoglioso dei nostri 250 mila tesserati, che non vuol dire fare il partito delle tessere, ma fare un movimento politico di partecipazione fatto da cittadini, uomini e donne, giovani e anziani, che alimentano la democrazia e hanno dato un contributo importante per una fase di crescita di Forza Italia che molti davano per spacciata un paio di anni fa. Quindi congressi, iscrizioni, partecipazioni, democrazia sono gli elementi base per costruire un grande futuro di Forza Italia, in cui tutti devono avere diritto di parola e di partecipazione salvaguardando un principio democratico. Grazie ad Antonio Tajani per avere voluto questa stagione congressuale che proseguirà in tutta Italia”. Lo dichiara il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Share on: WhatsApp