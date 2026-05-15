COMUNE DI NOCERA INFERIORE. CANDIDATO PROGETTO PER NUOVI SERVIZI ZONA FOSSO IMPERATORE

L’Amministrazione Comunale ha approvato in giunta e candidato alla Struttura di Missione ZES, risorse FSC, il progetto destinato al potenziamento dell’area industriale di Fosso Imperatore Sud – Ampliamento.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.

L’intervento, del valore complessivo di circa 14 milioni di euro, ha come obiettivo:

nuovo centro servizi per le imprese;

realizzazione strade di penetrazione Pip e raccordo con viabilità esistente;

nuove infrastrutture tecnologiche;

aree verdi e parcheggi;

videosorveglianza;

reti idriche e fognarie;

spazi polifunzionali.

Con questa candidatura continuiamo un percorso strategico di sviluppo e valorizzazione dell’area produttiva di Fosso Imperatore.

L’obiettivo è farci trovare pronti con le infrastrutture in vista del prossimo Pip, che coinvolgerà l’ampliamento dell’area industriale attraverso un finanziamento che possa consentirci di creare infrastrutture moderne, servizi efficienti, condizioni favorevoli per attrarre investimenti delle aziende, sostenere le imprese e generare nuove opportunità occupazionali.

L’eventuale finanziamento consentirà di programmare gli interventi delle infrastrutture necessarie nella nuova area industriale, con un considerevole risparmio anche in favore delle future ditte assegnatarie.