OLEVANO SUL TUSCIANO. MICHELE CILIBERTI: “16 MAGGIO 2023-16 MAGGIO 2026, TRE ANNI DA SINDACO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Sono trascorsi tre anni dall’inizio di questo cammino al servizio della nostra amata comunità. Tre anni intensi, vissuti con passione, senso di responsabilità e profondo rispetto per il ruolo che i cittadini mi hanno affidato.

In questi anni abbiamo attraversato momenti di soddisfazione e di gioia, ma anche sfide difficili e ostacoli che abbiamo affrontato con determinazione. Abbiamo portato a compimento progetti importanti, altri sono stati avviati e stanno prendendo forma, con l’obiettivo di dare nuove opportunità e dignità al nostro territorio.”
Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano. 

Ogni decisione, ogni scelta amministrativa è stata guidata dall’ascolto delle persone e dalla volontà di costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Essere Sindaco significa stare tra la gente, condividere problemi, trovare soluzioni, lavorare ogni giorno con serietà e spirito di servizio.
Indossare la fascia tricolore rappresenta per me, ogni giorno, un onore ma soprattutto un impegno: essere guida nel rispetto delle istituzioni, garantire imparzialità e operare sempre per il bene comune.
Il cammino continua. C’è ancora tanto da fare, ma lo spirito con cui abbiamo iniziato resta lo stesso: lavorare insieme, con umiltà, determinazione e amore per la nostra terra.
Grazie per la fiducia, per il sostegno, per le critiche costruttive e per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno.
La forza di una comunità nasce dal sentirsi parte di un unico cammino.
In alto i Cuori e Avanti Sempre

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