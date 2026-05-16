OLEVANO SUL TUSCIANO. MICHELE CILIBERTI: “16 MAGGIO 2023-16 MAGGIO 2026, TRE ANNI DA SINDACO”

In questi anni abbiamo attraversato momenti di soddisfazione e di gioia, ma anche sfide difficili e ostacoli che abbiamo affrontato con determinazione. Abbiamo portato a compimento progetti importanti, altri sono stati avviati e stanno prendendo forma, con l’obiettivo di dare nuove opportunità e dignità al nostro territorio.”

Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano.