OLEVANO SUL TUSCIANO. MICHELE CILIBERTI: “16 MAGGIO 2023-16 MAGGIO 2026, TRE ANNI DA SINDACO”

In questi anni abbiamo attraversato momenti di soddisfazione e di gioia, ma anche sfide difficili e ostacoli che abbiamo affrontato con determinazione. Abbiamo portato a compimento progetti importanti, altri sono stati avviati e stanno prendendo forma, con l’obiettivo di dare nuove opportunità e dignità al nostro territorio.”
Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano.
Ogni decisione, ogni scelta amministrativa è stata guidata dall’ascolto delle persone e dalla volontà di costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Essere Sindaco significa stare tra la gente, condividere problemi, trovare soluzioni, lavorare ogni giorno con serietà e spirito di servizio.
Indossare la fascia tricolore rappresenta per me, ogni giorno, un onore ma soprattutto un impegno: essere guida nel rispetto delle istituzioni, garantire imparzialità e operare sempre per il bene comune.
Il cammino continua. C’è ancora tanto da fare, ma lo spirito con cui abbiamo iniziato resta lo stesso: lavorare insieme, con umiltà, determinazione e amore per la nostra terra.
Grazie per la fiducia, per il sostegno, per le critiche costruttive e per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno.
La forza di una comunità nasce dal sentirsi parte di un unico cammino.
In alto i Cuori e Avanti Sempre