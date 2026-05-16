SALERNO, COMUNALI 2026. FRANCESCO BOCCIA (PD) IN CAMPO PER SOSTENERE MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI)

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Ieri, a Salerno, è arrivato Francesco Boccia per sostenere Marco Mazzeo.
Nonostante gli impegni romani, il Capogruppo del Partito Democratico al Senato ha voluto fortemente essere presente accanto a Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale di Salerno, e ha spronato tutta la popolazione salernitana a supportare la candidatura del giovane Mazzeo.
Boccia, inoltre, ha ribadito che, per entrare nelle Istituzioni non bisogna chiedere il permesso a nessuno, ne tantomeno ai capinbastone e, nonostante non sia presente il simbolo del PD, ha esortato a votare Mazzeo in quanto uomo libero e non appartenente a nessuno capo cordata ne tantomeno a nessun feudatario.
“Ringrazio Francesco Boccia, amico prima di tutto, per aver deciso, nonostante i tanti impegni, di passare a Salerno. È stato un grande attestato di amicizia e stima. Francesco Boccia è una persona umile che, in politica, è rara trovarla.”.

Già Ministro della Repubblica Italiana, attuale Capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia è un big della politica italiana.

“La nostra candidatura al Consiglio Comunale di Salerno rappresenta un metodo chiaro di fare politica: ascoltare sempre le persone e dare risposte concrete.
Affronto questa campagna elettorale così come ho fatto in tutta la mia militanza politica: sempre con le persone, sempre tra la gente. Ecco perché ho sempre detto che “noi, ci candidiamo”, il plurale usato non è un caso, al Consiglio Comunale voglio portare la gente di Salerno. Noi, insieme!”.

Related Posts

Maggio 15, 2026

COMUNE DI NOCERA INFERIORE. CANDIDATO PROGETTO PER NUOVI SERVIZI ZONA FOSSO IMPERATORE

Maggio 15, 2026

IMMA VIETRI (FDI): “CORTE DEI CONTI CONFERMA IL BUON OPERATO DEL GOVERNO MELONI”

Maggio 15, 2026

FEDERICA FORTINO (PARTITO DEMOCRATICO): “ONORATA DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA SEGRETERIA REGIONALE”