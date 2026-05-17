ELLY SCHLEIN SULLA LEGGE ELETTORALE: “FAREMO NOSTRI EMENDAMENTI, OGGI ABBIAMO CHANCHE DI VINCERE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Questa legge elettorale è perfettibile. Ma se la Meloni dice che il problema è il rischio instabilità sta ammettendo che l’unico motivo per godere di questa instabilità è che nel 2022 non c’era questa alleanza. Ora c’è e abbiamo una chance di vincere le elezioni, io lavorerò per questo ma non possiamo pensare che la priorità sia la legge elettorale”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.

Sulla legge elettorale “il no al tavolo non vuol dire che non faremo i nostri emendamenti, lo vedremo insieme alle altre opposizioni”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.

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