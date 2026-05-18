NUOVA LEGGE ELETTORALE. LO STOP DI MATTARELLA ALL’APPROVAZIONE NEL 2027, L’ANNO DEL VOTO

”Ci sarà la valutazione serena in prima commissione. Esiste il necessario equilibrio tra due tempistiche: la prima, quella di affrontare seriamente in commissione, dando tutto il tempo anche a chi non è d’accordo con la legge, di presentare gli emendamenti, discutere e fare proposte. L’altra è la richiesta, tra l’altro anche fatta pervenire pubblicamente dal Presidente della Repubblica, di non modificare nell’anno del voto, quindi nel 2027, la legge elettorale. Questa è una richiesta ovviamente a cui dobbiamo tenere tutti attenzione. Ovviamente c’è un’indicazione europea, per ora rimane un’indicazione vaga, di non cambiare legge elettorale nello stesso anno delle votazioni. L’auspicio è di riuscire a farcela senza per questo strozzare il dibattito della riflessione in commissione, che non abbiamo alcuna intenzione” di fare. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fdi, sulla riforma della legge elettorale a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla valorizzazione dei borghi.

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