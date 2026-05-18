RAFFAELE PISACANE (FDI): “PIANO OSPEDALIERO REGIONALE NON PIU’ ADEGUATO, FICO CONDIVIDA SCELTE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Il piano ospedaliero attuale è ormai non più adeguato ai bisogni reali dei cittadini e dei territori.
Riscrivere il piano sanitario non può essere un esercizio chiuso nelle stanze della politica o della burocrazia.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane.
Il piano ospedaliero dovrà passare dal Consiglio regionale, che è il luogo del confronto democratico e della rappresentanza istituzionale.
Aspettiamo che Fico e la maggioranza vogliano finalmente condividere anche con noi le loro decisioni soprattutto in tema di ps e punti nascita.
La sanità con le case di comunità cambierà e noi dobbiamo farci trovare pronti.

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