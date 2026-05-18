IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI ALL’INIZIATIVA PER RICORDARE LE VITTIME DEL MARE

“L’Onda della Memoria” per rafforzare il legame tra Porto e Comunità e commemorare le vittime del mare. Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà, giovedì 21 maggio 2026 alle ore 11 al Porto di Napoli-Piazzale Pisacane – all’iniziativa promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno e dall’Associazione culturale “Megaride Felice”, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania.

L’culminerà con la scopritura di un’opera simbolica, dedicata alle vittime del mare, che è stata realizzata dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico Statale di Napoli e dell’Istituto Superiore Gentileschi.

Insieme con il Presidente dell’Assemblea legislativa campana, parteciperanno il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno, Eliseo Cuccaro, la Presidente dell’Associazione culturale “Megaride Felice”, Tina Monti, il Capitano di Vascello e Capo Servizio del Personale Marittimo e Capo Sezione Demanio presso la Capitaneria di Porto di Napoli, Giuseppe Marzano, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza.