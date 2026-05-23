DEAFORM ED ASSOCIAZIONE ATECA: INCONTRO CON AZIENDE SU POLIZZE CATASTROFALI

Redazione Agenda PoliticaEconomia

La società Deaform, leader nel settore della formazione professionale e nel supporto alle aziende per la crescita dei servizi, ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Ateca di Capaccio e Battipaglia, un incontro con numerosi imprenditori del territorio della Piana del Sele, per discutere delle Polizze Catastrofali.

Accanto a Daniele Camicia, Ceo di Deaform, Paolo Cantalupo della Axa di Battipaglia ed anche il mondo del Sindacato, con Gerardo Giliberti, in rappresentanza della Cisl.

“Ancora una volta”, sottolinea Daniele Camicia, “Deaform, insieme alla rete di collaborazione creata sul territorio, ha voluto offrire a tutti gli imprenditori della zona, un momento di confronto e di crescita, perchè, anche per il caso delle Polizze Catastrofali, quello che è un semplice obbligo di legge puo’ trasformarsi in una opportunità di crescita e di sviluppo”

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