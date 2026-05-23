AVELLINO, COMUNALI 2026. IN TRE IN CORSA PER LA CARICA DI SINDACO: PIZZA, FESTA E NARGI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Sono tre i candidati alla carica di Sindaco di Avellino per le elezioni che da domenica 24 maggio a lunedi’ 25 vedranno i cittadini del capoluogo irpino al voto. Tra i candidati due ex Sindaci (Gianluca Festa e Laura Nargi) ed il nome del campo largo (Nello Pizza).

Per le elezioni comunali del 2026, ad Avellino i candidati alla carica di sindaco sono tre – una donna e due uomini – e a sostenerli ci sono in totale quindici liste. I nomi in corsa, in ordine alfabetico, sono: Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia) e Nello Pizza (centrosinistra). Festa e Nargi hanno già indossato la fascia di primo cittadino e rappresentano due porzioni diverse del centrodestra, mentre Pizza è il nome che ha unito il Campo largo. A supporto del penalista Nello Pizza ci sono sei liste, cinque sostengono invece la sindaca uscente Laura Nargi e quattro l’ex primo cittadino Gianluca Festa. Nel capoluogo irpino, i candidati alla carica di consiglieri comunali sono 480 e i seggi disponibili sono 32.

 

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