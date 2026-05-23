REGIONE CAMPANIA. L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE FICO: “AGGIORNATI I REGISTRI DEI TUMORI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Da quando siamo arrivati abbiamo detto una cosa molto chiara. Su ambiente e salute servono dati pubblici, aggiornati e misurabili. Il Registro Tumori è uno degli strumenti fondamentali per farlo. Perché solo attraverso dati certi si possono capire davvero i problemi e fare le scelte giuste.”
Lo scrive Roberto Fico, Presidente della Regione Campania. 

La Regione Campania ha aggiornato e pubblicato i dati del Registro Tumori, riallineando e rendendo continuo un lavoro fondamentale di monitoraggio e programmazione sanitaria. Contestualmente è stata aggiornata anche l’articolazione dei dati per periodi, Asl e distretti sanitari di residenza, così da rendere ancora più chiara e accessibile la lettura dei dati sui territori.
Ambiente e salute restano due cardini fondamentali dell’azione pubblica. E i cittadini hanno diritto a trasparenza, prevenzione, screening ed indici misurabili e chiari per comprendere meglio la realtà dei territori.

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