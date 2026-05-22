CASERTA. FORZA ITALIA RIVENDICA IL RISULTATO OTTENUTO IN ENTE IDRICO: “GRAZIANO E OLIVIERO SBRANATI”

“Chi confidava in una Forza Italia disorganizzata in provincia di Caserta oggi deve ricredersi. Abbiamo letteralmente sbranato Stefano Graziano e Gennaro Oliviero”. Lo dichiara Amelia Forte, commissaria provinciale di Forza Italia Caserta.

“Il risultato dell’Ente Idrico Campano dimostra che il partito ha ritrovato compattezza, orgoglio e capacità di organizzazione. Sotto la regia di Fulvio Martusciello la segreteria provinciale è tornata ad essere un punto di riferimento vero per amministratori e territori”.

“Il principio ‘Caserta ai casertani’ ha rimesso in moto entusiasmo, partecipazione e senso di appartenenza. Gli amministratori azzurri hanno ritrovato la voglia di esserci e di combattere battaglie politiche vere”.

“Il campo largo è stato annichilito dalla nostra organizzazione e dalla forza di una classe dirigente che conosce il territorio. Questa vittoria è soltanto la prima di una lunga serie”, conclude Forte.

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