CASERTA. FORZA ITALIA RIVENDICA IL RISULTATO OTTENUTO IN ENTE IDRICO: “GRAZIANO E OLIVIERO SBRANATI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Chi confidava in una Forza Italia disorganizzata in provincia di Caserta oggi deve ricredersi. Abbiamo letteralmente sbranato Stefano Graziano e Gennaro Oliviero”. Lo dichiara Amelia Forte, commissaria provinciale di Forza Italia Caserta.
“Il risultato dell’Ente Idrico Campano dimostra che il partito ha ritrovato compattezza, orgoglio e capacità di organizzazione. Sotto la regia di Fulvio Martusciello la segreteria provinciale è tornata ad essere un punto di riferimento vero per amministratori e territori”.
“Il principio ‘Caserta ai casertani’ ha rimesso in moto entusiasmo, partecipazione e senso di appartenenza. Gli amministratori azzurri hanno ritrovato la voglia di esserci e di combattere battaglie politiche vere”.
“Il campo largo è stato annichilito dalla nostra organizzazione e dalla forza di una classe dirigente che conosce il territorio. Questa vittoria è soltanto la prima di una lunga serie”, conclude Forte.

Related Posts

Maggio 22, 2026

COMUNE DI SARNO. L’ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE FINISCE AL VAGLIO DELLA PROCURA

Maggio 22, 2026

SALERNO. PAOLO OTTOBRINO (AVANTI SALERNO): “PER UNA SALERNO PIU’ VIVIBILE E SOSTENIBILE”

Maggio 22, 2026

SALERNO. MATTEO GALILEO: “VOTARE PER DARE UN CAMBIAMENTO VERO ALLA NOSTRA CITTA'”