SALERNO. PAOLO OTTOBRINO (AVANTI SALERNO): “PER UNA SALERNO PIU’ VIVIBILE E SOSTENIBILE”

“Per le imminenti elezioni comunali è fondamentale guardare avanti e immaginare una città ancora più vivibile e verde.Ecco alcune proposte per migliorare l’ambiente,la mobilità urbana e il commercio: Rigenerazione degli spazi verdi esistenti

Promuovere l installazione di pannelli solari e altra fonti di energia pulita rinnovabile negli edifici pubblici e privati

Completare l’ attuale pista ciclabile e incentivare la mobilità dolce e ridurre il traffico veicolare”

Lo dichiara Paolo Ottobrino, candidato alla carica di Consigliere Comunale nella lista Avanti Salerno.

Sviluppare punti di ricarica elettrica delle autovetture diffusi

Commercio sostegno delle attività commerciali con agevolazioni fiscali per negozi e ristoranti

Promuovere l’adozione di strumenti digitali da parte delle imprese locali per aumentare la visibilità

Queste proposte mirano a rendere Salerno una città maggiormente vivibile e sostenibile dove ambiente mobilità e commercio lavorano insieme per il benessere di tutta la comunità.E’ il momento di scegliere un futuro che guarda al progresso rispettando la qualità della vita dei cittadini