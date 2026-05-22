NAPOLI. FORZA ITALIA E’ GIA’ IN CAMPO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2027

Giovani, infrastrutture, qualità della vita e nuova classe dirigente. Sono stati questi i temi al centro dell’iniziativa “Napoli è già 2027 – La città che verrà”, organizzata da Forza Italia Campania nella sede regionale del partito. Nel corso dell’incontro, la segretaria cittadina di Napoli, Iris Savastano, ha posto l’attenzione sul rischio di una città divisa tra centro e periferie. “Dobbiamo evitare che si creino due Napoli: quella dei grandi eventi e quella che continua a vivere difficoltà quotidiane. La sfida è fare in modo che opportunità come l’America’s Cup producano benefici permanenti anche dal punto di vista sociale e occupazionale”.

Ampio spazio anche all’intervento del vicesegretario regionale del partito Gianfranco Librandi, che ha indicato nei giovani e nella vivibilità urbana le priorità dei prossimi anni. “Napoli deve diventare una città nella quale i giovani possano scegliere di restare. Non possiamo accettare che il talento continui a partire per mancanza di opportunità, servizi e qualità della vita”. Per Librandi, la città deve investire “su innovazione, impresa, economia del mare, logistica e nuove tecnologie”, affrontando allo stesso tempo i nodi storici di traffico, trasporti e collegamenti urbani. Sul fronte delle infrastrutture è intervenuto il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, che ha rilanciato la necessità di una programmazione di lungo periodo: “Napoli ha bisogno di collegamenti efficienti, opere moderne e investimenti strutturali. Dobbiamo costruire oggi la città dei prossimi dieci anni”.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti anche Ardemia De Gennaro, segretario cittadino dei giovani di Forza Italia, e Rossella Ferraro, responsabile di Azzurro Donna Napoli, che hanno richiamato il tema del protagonismo delle nuove generazioni e del ruolo delle donne nella costruzione della futura classe dirigente cittadina. Presente anche il docente Pasquale Perrone Filardi, che ha invece insistito sul tema della classe dirigente: “Forza Italia vuole costruire un percorso fondato su competenze, merito e partecipazione. È da qui che passa il futuro della Campania”. A chiudere i lavori è stato Simone Leoni, segretario nazionale dei giovani di Forza Italia: “In Campania c’è una generazione di giovani amministratori e militanti di grande qualità. Napoli è una città straordinaria e i giovani devono essere protagonisti della sua rinascita”.