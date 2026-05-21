LA NUOVA LEGGE ELETTORALE. ECCO I CORRETTIVI DELLA MAGGIORANZA AL TESTO IN COMMISSIONE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Proporzionale con innalzamento della soglia minima per accedere al premio di maggioranza dal 40 al 42 per cento. Via il ballottaggio, che era previsto qualora nessuno delle due coalizioni riuscisse a ottenere la quota per il premio. Sarebbero queste i ritocchi a cui starebbe lavorando la maggioranza. Si tratterebbe solo di ipotesi, da valutare ed eventualmente trasformare in emendamenti al testo di riforma del Rosatellum già depositato dal centrodestra (ribattezzato da alcuni ‘Stabilicum’) in commissione Affari costituzionali.

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