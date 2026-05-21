AVELLINO. MAURIZIO PETRACCA (PD): “REGIONE CAMPANIA APPROVA MASTERPLAN CITTA’ CAUDINA”

“Con la delibera n. 192 approvata ieri la Giunta regionale della Campania ha attivato il Masterplan della Città Caudina, uno strumento strategico che coinvolge i territori di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina per l’Irpinia e di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi per il Sannio. La delibera è il frutto di un percorso portato avanti in questi mesi. E’ il punto di arrivo dopo numerose riunioni ed incontri tenuti con l’assessore regionale Vincenzo Cuomo, che ringrazio per l’attenzione, che si è attivato da subito per dare prosecuzione all’iter relativo a questo fondamentale strumento di programmazione territoriale”.

Lo dichiara Maurizio Petracca, consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania.

“Si tratta di un passaggio molto importante – spiega Petracca – perché viene finalmente riconosciuta una visione complessiva e integrata dello sviluppo della Città Caudina, costruita intorno a linee strategiche fondamentali: il recupero e l’integrazione delle infrastrutture di trasporto su gomma e ferro per realizzare una mobilità sostenibile ed efficace; la rigenerazione e valorizzazione ambientale; la riqualificazione urbana e la valorizzazione turistica e culturale del territorio; il rafforzamento della filiera agricola e delle produzioni agroalimentari di eccellenza; la riqualificazione e innovazione del sistema produttivo e manifatturiero; il potenziamento delle politiche contro il disagio socioeconomico e per la sicurezza; la modernizzazione della macchina amministrativa”.

“Particolarmente significativa – aggiunge Petracca – è anche l’attenzione riservata alla tutela ambientale, alla biodiversità, alla mitigazione del rischio idrogeologico ed alla valorizzazione dei mosaici agricoli attraverso soluzioni innovative e sostenibili. È una visione moderna dello sviluppo territoriale, che mette insieme infrastrutture, ambiente, agricoltura, turismo, innovazione e qualità della vita”.

“La delibera – prosegue il capogruppo Dem – prevede inoltre la possibilità di integrare all’area target anche una area buffer, comprendente i comuni che presentano interazioni territoriali, economiche e funzionali con la Città Caudina e che non risultano già inseriti in altre strategie di sviluppo territoriale o strumenti di programmazione. Un elemento importante che rafforza ulteriormente il carattere inclusivo e sovracomunale del Masterplan”.

Petracca sottolinea inoltre “il valore del lavoro portato avanti dal territorio e dagli amministratori locali nella costruzione di questo percorso, attraverso una forte capacità di confronto e condivisione”.

“Per quanto riguarda la parte irpina – conclude Petracca – desidero ringraziare in particolare i sindaci che hanno dato avvio a questa progettazione: Pasquale Pisano per San Martino Valle Caudina, Caterina Lengua per Cervinara, Roberto Del Grosso per Roccabascerana e Sergio Finelli per Rotondi. Il loro lavoro ha contribuito in maniera significativa alla definizione di un progetto strategico che oggi trova pieno riconoscimento da parte della Regione Campania”.