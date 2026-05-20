POLITICHE 2027. MATTEO SALVINI (LEGA): “VOTO A FINE LEGISLATURA ? DIPENDE ANCHE DA ANDAMENTO ECONOMIA”

Si voterà alla scadenza naturale della legislatura? “Non lo so. Dipende anche dai fattori economici. Ripeto, noi eravamo al 25 febbraio non dico tranquIlli, perché uno che fa il ministro dei lavori pubblici in Italia non è mai tranquillo. Però c’era una situazione economica in crescita. C’era una situazione sui cantieri tranquilla. Adesso… “. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, rispondendo alla della giornalista Manuela Perrone.

“Stamattina leggevo i dati di Confindustria e Confcommercio. L’inflazione è in ripresa, il carovita caro bollette, caro benzina cala la fiducia delle imprese, cala la fiducia dei cittadini. Se uno guarda i telegiornali della sera si mette le mani nei capelli: se uno doveva cambiare la macchina o la cucina o fare un investimento con quello che sta accadendo che va a spendere 20-30-50 o 100mila euro….. Uno dice: ‘fammi aspettare vediamo cosa succede’, però se moltiplichiamo quel ‘fammi aspettare, vediamo come succede’ per alcuni milioni di persone hai la tempesta perfetta”, sottolinea Salvini interpellato a Trento sulle prossime politiche previste a fine 2027.