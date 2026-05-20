MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “LUNEDI’ 25 CONSEGNA DI UNA NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA”

Dopo la sanità, anche per il mondo della scuola, nel Comune di Montecorvino Rovella, arrivano importanti novità. Lunedi’ 25 Maggio, infatti, il Sindaco del centro dei Picentini Martino D’Onofrio consegnerà alla cittadinanza una nuova Scuola dell’infanzia che, ovviamente, sarà a disposizione dei cittadini a partire dal prossimo anno scolastico.
Si tratta di un nuovo importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella che, appena qualche settimana fa, ha inaugurato anche la nuova Casa di Comunità, per i servizi sanitari del territorio.