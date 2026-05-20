NOCERA INFERIORE, NOCERA SUPERIORE, ROCCAPIEMONTE E CASTEL SAN GIORGIO INSIEME PER LA NUOVA AZIENDA CONSORTILE SOCIALE

Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore, la conferenza stampa promossa dalle Amministrazioni Comunali di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte dedicata alla presentazione del percorso verso la costituenda Azienda Speciale Consortile per la gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari dell’Ambito territoriale.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale importante per condividere con il territorio una prospettiva amministrativa orientata al rafforzamento dei servizi alla persona, alla programmazione integrata e alla costruzione di un modello organizzativo capace di rispondere in modo più efficace ai bisogni delle comunità.

Il percorso avviato punta, infatti, a definire uno strumento gestionale in grado di garantire maggiore capacità programmatoria, continuità amministrativa, integrazione tra servizi sociali e sociosanitari e una più efficiente gestione delle risorse disponibili.

Particolare attenzione sarà rivolta alle politiche rivolte alle famiglie, ai minori, agli anziani, alle persone con disabilità, ai soggetti fragili e a tutte le fasce della popolazione che necessitano di interventi di sostegno e accompagnamento.

L’obiettivo condiviso dalle quattro Amministrazioni è quello di costruire un modello territoriale capace di mettere al centro le persone e rendere sempre più vicini i servizi ai cittadini.

“Abbiamo costruito un modello che garantisce equilibrio istituzionale, trasparenza e piena partecipazione di tutti i territori coinvolti. – dichiarano congiuntamente i sindaci Paolo De Maio, Gennaro D’Acunzi, Paola Lanzara e Carmine Pagano – L’Azienda Consortile non appartiene a un singolo Comune, ma a un intero territorio che sceglie di governare insieme i servizi sociali, condividendo responsabilità, risorse e obiettivi. La scelta della gestione associata attraverso l’Azienda Consortile non rappresenta soltanto una riorganizzazione amministrativa, ma soprattutto una grande opportunità di crescita per il territorio.”

I sindaci sottolineano inoltre come il percorso verso la costituenda Azienda Speciale Consortile rappresenti una opportunità per consolidare la collaborazione istituzionale già esistente e per sviluppare nuove progettualità capaci di intercettare risorse, investimenti e strumenti innovativi a sostegno del welfare locale. “Le sfide sociali richiedono sempre più una risposta unitaria. Nessun Comune può affrontarle da solo. La collaborazione tra istituzioni diventa quindi un valore aggiunto e uno strumento concreto per offrire servizi migliori ai cittadini e costruire una rete territoriale più forte e inclusiva.”

Nei prossimi mesi il lavoro proseguirà attraverso gli approfondimenti tecnici e amministrativi necessari alla definizione del percorso, con il coinvolgimento degli enti, degli operatori e delle realtà territoriali interessate.