IL COMUNE DI SARNO ESEMPIO DI GESTIONE AMBIENTALE CORRETTA AL CONVEGNO IN PROVINCIA

Tra queste, al convegno “Efficienza nei servizi di igiene urbana: quadro normativo e sfide per il futuro”, tenutosi oggi a Salerno, è stata richiamata anche l’esperienza della città di Sarno, indicata tra le realtà virtuose della provincia per il percorso sviluppato nel settore ambientale e nella gestione dei servizi di igiene urbana.

“Essere considerati un modello in un territorio vasto e complesso come quello di Sarno, che si estende su circa 40 chilometri quadrati, rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi anni- ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

Accanto al potenziamento dei servizi, abbiamo rafforzato anche le attività di controllo e monitoraggio del territorio, attraverso sistemi di

e verifiche costanti effettuate insieme alla Polizia Municipale sul corretto conferimento dei rifiuti.

Un’attività fondamentale per tutelare il decoro urbano e promuovere una sempre maggiore cultura del rispetto ambientale”.